Perícia concluiu que motorista de Eduardo Cabrita só travou o carro depois de atropelar trabalhador

A averiguação feita pelos peritos da Universidade do Minho, no âmbito da investigação ao acidente em que esteve envolvido o carro do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e que resultou no atropelamento mortal na A6, concluiu que o motorista apenas terá travado entre o ponto em que atropelou o trabalhador e a imobilização do automóvel e não antes. Do acidente ocorrido a 18 de Junho de 2021 resultou a morte de Nuno Santos, de 43 anos, que trabalhava na limpeza da via.