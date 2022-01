Athletic Bilbau junta-se ao Real Madrid na final da Supertaça

O Athletic Bilbau venceu esta quinta-feira o Atlético de Madrid, por 2-1, no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, e vai disputar a final da Supertaça de Espanha de 2021, no domingo, com o Real Madrid, já apurado após triunfo sobre o Barcelona.

João Félix teve papel preponderante no lance que colocou os campeões espanhóis em vantagem, aos 62’, num cabeceamento que levou a bola ao poste e a bater nas costas do guarda-redes Unai Simón antes de entrar.

Ripostaram os bascos com uma série de investidas travadas por Jan Oblak, impotente para impedir os golos de Yeray Álvarez (77') e Nico Williams (81'), na sequência de um canto. Em quatro minutos, o Athletic Bilbau dava a volta ao resultado e garantia a presença na final.