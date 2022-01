Real Madrid vence “clássico” e vai à final da Supertaça

Na longínqua Riade, a muitos milhares de quilómetros dos palcos habituais do “El Clasico” Bernabéu e Camp Nou, o Real Madrid levou a melhor sobre o Barcelona, triunfando por 3-2 para aceder à final da Supertaça espanhola, onde irá defrontar o vencedor do Atlético Madrid-Athletic Bilbau desta quinta-feira. Foi uma vitória normal de acordo com a hierarquia actual dos dois gigantes do futebol espanhol, de um Real Madrid mais consolidado e habituado a ganhar, mas o Barcelona de Xavi, estando em construção, deu uma bela réplica e deixou uma boa promessa para o futuro.

Este era o primeiro “clássico” de Xavi desde que assumiu o comando dos “blaugrana”, com menos responsabilidade do que Carlo Ancelotti nos “blancos” e com mais margem de manobra. Ninguém pede milagres imediatos ao antigo médio, apenas trabalho de preparação do futuro com aquilo que tem, alguns sobreviventes da era dourada, mais algumas contratações cirúrgicas e muito aproveitamento do trabalho feito em La Masia.

Mais responsabilidade teria o Real neste jogo, dominante na liga espanhola e com o favoritismo que uma equipa com experiência que pouco tem a aprender. Foi assim que os “merengues” entraram em campo, dominadores e confiantes, a forçar o erro dos mais e dos menos experientes do Barça. ~

Os “blaugrana” começaram a quebrar precisamente pelos mais experientes. Aos 29’, Busquets perdeu a bola para Benzema, que a colocou imediatamente nos pés do velocista Vinícius Júnior. O brasileiro acelerou, deixou para trás o seu compatriota Dani Alves (que já não jogava um “clássico” há seis anos) e fez o 1-0.

Mas este Barça em construção teve alma e arte para chegar ao empate ainda antes do intervalo. Dembelé avançou pela direita colocou a bola na pequena área e De Jong, com alguma sorte, fez o empate aos 41’.

Na segunda parte, Xavi foi lançando tudo o que tinha no banco em busca da vantagem, mas foi o Real quem marcou aos 72’, por Benzema. Os catalães tiveram força suficiente para chegar ao empate por Ansu Fati, num cabeceamento do 10 após bola colocada no ar por Jordi Alba.

O Barcelona carregou até ao último minuto do tempo regulamentar, mas não evitou o prolongamento, onde os “merengues” acabariam por marcar num contra-ataque aos 98’. Casemiro e Rodrygo levaram a bola até à área, e Fede Varela marcou o 3-2, garantindo a presença na final do próximo domingo.