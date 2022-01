Arábia Saudita terá aliviado medidas restritivas para receber Supertaça espanhola

A Arábia Saudita terá aliviado a exigência de vacinação completa para que os jogadores e o staff das equipas espanholas que estão a disputar a Supertaça pudessem competir no país. A informação foi avançada à agência Reuters por fontes ligadas à organização do evento.

A vacinação completa é um requisito obrigatório para entrar em território saudita, de acordo com o que dispõem as regras em vigor no país e que constam do site oficial do Governo. Porém, três fontes próximas do processo garantiram à Reuters que têm surgido excepções, depois de a Real Federação Espanhola de futebol (RFEF) ter negociado com as autoridades locais os moldes da presença das equipas no torneio.

A Supertaça espanhola, que ontem colocou Barcelona e Real Madrid frente a frente e nesta quinta-feira tem um Athletic Bilbau-Atlético Madrid na agenda, decorre de 10 a 16 de Janeiro, na Arábia Saudita. Uma “deslocalização” que decorre de um acordo entre a RFEF e o Governo saudita, válido até 2029, que se traduz em 30 milhões de euros/ano para os espanhóis.

O seleccionador do Brasil, Tite, anunciou nesta quinta-feira que irá deixar de fora da convocatória para os jogos de qualificação para o Mundial o defesa Renan Lodi, do Atlético Madrid. Isto porque o jogador não tem ainda o plano de vacinação contra a covid-19 completo.

Lodi está actualmente na Arábia Saudita, para disputar o encontro das meias-finais da prova com o Athletic Bilbau. Ao que a Reuters apurou, o defesa foi vacinado com a primeira dose e tem a segunda agendada para 31 de Janeiro, não tendo sido vacinado mais cedo porque contraiu covid-19, algo que, porém, aconteceu já em Abril de 2020.

“Todos os nossos jogadores e staff cumprem os requisitos de saúde e desportivos que nos foram apresentados pelo país e pela competição, tal como acontece nas restantes competições em que participam”, adiantou o Atlético Madrid, em comunicado.

As autoridades sauditas, por outro lado, não responderam a um pedido de esclarecimento, enquanto a RFEF recusou comentar o assunto ou adiantar se mais algum jogador que entrou na Arábia Saudita tem o plano de vacinação incompleto.