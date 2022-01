Na dose de reforço estamos acima da média da UE, mas longe dos primeiros

Portugal ocupa a 12.ª posição na lista de países da União Europeia com maior percentagem de população vacinada com dose de reforço contra a covid-19. Segundo os dados mais recentes do Our World in Data, uma iniciativa da Universidade de Oxford que recolhe os dados de vacinação de todos os países, Portugal já administrou uma dose adicional da vacina a 33,83% da população. Neste P24 ouvimos o jornalista Miguel Dantas.

