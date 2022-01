Madeira coloca Portugal no mapa do Oceanman

Numa altura em que procurava consolidar-se no roteiro europeu de natação em águas abertas, a Madeira vai dar este ano um salto importante para atingir esse objectivo. Depois de em 2020 e 2021 o arquipélago ter recebido o Madeira Island Ultra Swim (MIUS), a competição terá um significativo upgrade com a entrada no mapa do Oceanman, circuito que em 2022 terá 16 etapas que vão passar pela Ásia, Europa e América do Sul.

A marca MIUS não será colocada de lado, mas, “enquanto for vantajoso para ambos os lados”, a afirmação da Madeira como um destino com “características únicas para a prática de natação do mar” será feita através da ligação ao Oceanman.

Este circuito internacional, que em 2021 contou com etapas em Espanha, Grécia, Rússia, Equador, México, Colômbia, Ucrânia, Indonésia, Croácia, Itália, Turquia e Chipre, terá em 2022 como novos destinos o Cazaquistão, o Dubai, Chile e Portugal, sendo que está previsto realizar-se após a passagem pela Madeira um Campeonato Europeu: a 16 e 17 de Setembro, na Croácia.

Com um formato similar ao MIUS 2021, o Oceanman Madeira 2022 contará no dia 10 de Setembro com “a prova dos 30 quilómetros que voltará a ter partida da Calheta e chegada ao Funchal”, explica Avelino Silva, presidente da Associação de Natação da Madeira (ANM).

Foto

Embora não seja contabilizada “para as finais continentais e depois mundiais”, por “não se integrar no padrão do Oceanman”, os 30km continuarão a ser a “prova rainha” do evento. A largada acontecerá às 8h00 na praia da Calheta, e os nadadores terão que realizar um percurso non-stop que passará pela Madalena do Mar, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Fajã dos Padres, Câmara de Lobos e Ponta Gorda.

Já com o imponente vale do Funchal como plano de fundo, os ultra-nadadores vão passar pelo Complexo Balnear da Barreirinha, estando a meta instalada muito próxima do cais do Funchal.

Ainda no dia 10 e sempre com chegada ao Funchal, haverá as etapas “Oceanman” (10km com partida de Câmara de Lobos) e “Half Oceanman” (5km com largada da Ponta Gorda).

Para dia 11, ficarão reservadas as ligações mais curtas e acessíveis. As primeiras braçadas nos 1.5 quilómetros (“Spirit”) e 500 metros (“Oceankids”) serão dados a partir da Barreirinha, enquanto a partida dos 3.5 quilómetros será no Hotel Next.

Para além da “mais-valia de associar a Madeira a um circuito com altos padrões de qualidade”, Avelino Silva destaca ainda “o acréscimo de know-how” a nível organizativo ao entrar “num circuito que tem uma percepção de segurança, comunicação e marketing” que ajudará a crescer a natação em águas abertas na Madeira.