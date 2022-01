Exposições: um roteiro para o primeiro semestre

Contando com a imprevisibilidade do impacto da pandemia, périplo pelas programações de artes plásticas em algumas das principais instituições de arte contemporânea portuguesas.

Se o Museu de Arte Contemporânea de Serralves ainda não anunciou a sua programação (está para breve), algumas instituições já o fizeram. Comecemos por algumas efemérides.

Em Guimarães, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) faz dez anos. Os artistas Pedro Barateiro, Yonamine e Mathieu Abonnenc (primeiro semestre), entre outros, vão reflectir sobre uma colecção em que a arte contemporânea convive com objectos rituais africanos e de outras proveniências. Como é que se olha hoje para a circulação de objectos extra-europeus num contexto pós-colonial, contando com os últimos dez anos a trazerem uma nova urgência à questão.

Não faltam efemérides na Gulbenkian, com os aniversários mais importantes a acumularem-se em Novembro: Faraós Superstars comemora o centenário da descoberta do túmulo de Tutankhamon por Howard Carter, o conselheiro de Calouste Gulbenkian para muitas aquisições do núcleo de arte egípcia, com obras que vão das antiguidades egípcias à música pop; Xenakis Revolutions é dedicada ao compositor franco-grego Iánnis Xenakis no ano do centenário do seu nascimento, com quem a fundação manteve uma estreita relação e encomendou 11 obras.

A tão esperada reabertura do Centro de Arte Moderna (CAM) da Gulbenkian só chegará em 2023 com a comemoração dos 40 anos do centro e até lá a programação acontece fora de portas. Destaques para as exposições Europa, Oxalá (Março), que junta artistas europeus com um passado pós-colonial ligado a África (já apresentada em Marselha), um diálogo entre as obras de Jorge Queiroz e de Arshile Gorky (Julho), fundador do expressionismo abstracto americano do pós-guerra, e uma individual de Hugo Canoilas (Fevereiro).

Na Culturgest, espera-se uma retrospectiva dedicada à obra de Tony Conrad (Março), pioneiro do minimalismo e da música avant-garde em Nova Iorque, e uma exposição da dupla Daniel Dewar & Grégory Gicquel (Janeiro). Na Kunsthalle Lissabon, destaque para as exposições do italiano Francesco Vezzoli e da nigeriana Otobong Nkanga. O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas dos Açores apresentará exposições das artistas Susanne Themlitz e Carla Filipe.

No Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, já sob a direcção de João Pinharanda, será mostrada a Colecção Antoine de Galbert, criador da fundação La Maison Rouge, em duas exposições (Março). Está também programado o regresso de Alexandre Farto (aka Vhils) ao MAAT (Março), bem como uma exposição dedicada ao artista luso-francês Didier Fiúza Faustino. Tal como a exposição Earth Bits – Sensing the Planetary, com desenho da arquitecta brasileira Carla Juaçaba, a última faz ainda parte da programação da direcção anterior.

É ano de Trienal de Arquitectura de Lisboa, com a sexta edição a decorrer de Setembro a Dezembro em vários espaços da cidade, com Cristina Veríssimo e Diogo Burnay como comissários gerais, dupla portuguesa fundadora do atelier CVDB. Dedicado ao tema “Terra”, prevê quatro exposições principais: Multiplicidade (Chiado), Retroactivar (MAAT), Ciclos (CCB), Visionárias (Culturgest).

Caberá ao Museu Colecção Berardo homenagear o artista Julião Sarmento, desaparecido no ano passado, com uma exposição que terá curadoria de Catherine David, directora adjunta do Centre Georges Pompidou, e que ainda resultou de uma colaboração com o próprio (Maio). Está também prevista uma exposição de um nome histórico como o francês Gérard Fromanger (Fevereiro) e outra do fotógrafo eslovaco Yuri Dojc (Janeiro). Algumas das exposições aqui sinalizadas, já são fruto da Temporada Cruzada França Portugal 2022, que será apresentada com pompa e circunstância na próxima semana.

No Museu do Chiado, destaque para a exposição com obras da colecção do galerista Mário Teixeira da Silva (Março) e uma individual de Edgar Martins (Maio). O título da primeira, Não sei se posso desejar-lhe um Feliz Ano, serve de prognóstico a um ano que ainda poder ver a programação afectada pela pandemia.