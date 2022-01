A nossa condição periférica

Tal como sucedeu em 2021, 2022 vai ser o ano em que tentaremos regressar à normalidade. Normalidade significa, aqui, ausência de encerramentos de museus e galerias, programas vocacionados para durar todo o ano, a esperança do regresso a alguma interacção pessoal tão necessária num meio onde os protagonistas, os artistas, trabalham quase sempre na solidão do atelier, sem poderem trocar ideias com os seus pares.