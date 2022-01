Covid-19 não é o principal motivo de internamento de todas as crianças infectadas que estão hospitalizadas

Desde o início da pandemia até ao momento 301 mil crianças e jovens até aos 19 anos foram infectadas pelo SARS-CoV-2. Embora o número de novos casos tenha aumentado nos últimos tempos, o peso da doença grave parece manter-se pequeno. Dos cinco hospitais que responderam ao PÚBLICO, dois não tinham, esta segunda-feira, crianças e jovens internados infectados. Os restantes, contabilizam 27 internados, mas a covid-19 não é o principal motivo de internamento para todos. Embora a causa de hospitalização seja outra doença, estão em alas covid por terem um teste positivo ou serem contactos de risco.

Com sete camas de enfermaria e cinco de cuidados intensivos pediátricos dedicados à covid, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra contabilizava esta segunda-feira três casos de crianças infectadas. Duas estão internadas em enfermaria, sendo que numa delas o motivo de internamento é uma pneumonia provocada pelo SARS-CoV-2. No caso da outra criança internada em enfermaria e da criança que está internada em cuidados intensivos, a hospitalização deveu-se a outras doenças. Embora estejam infectadas, ambas não apresentam sintomas de covid-19. As três crianças internadas têm menos de cinco anos, não sendo elegíveis para vacinação.

Esta segunda-feira, das 17 camas, entre enfermaria e cuidados intensivos pediátricos, que o Hospital D. Estefânia tinha dedicadas a doentes infectados, 14 estavam ocupadas. Segundo fonte oficial do Centro Hospitalar Lisboa Central, a que pertence esta unidade, 13 crianças estavam internadas em enfermaria (oito têm nove ou menos anos e cinco têm entre dez e 19 anos) e uma em cuidados intensivos (está na faixa etária dos zero aos nove anos e a causa de internamento é covid-19). Dos internados em enfermaria, cinco estão assintomáticos e internados por outra patologia. Do total das crianças e jovens internados, dois estão vacinados. Mas não é possível perceber quantos seriam elegíveis para vacinação.

Internados devido a outras doenças

Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a que pertence o Hospital de Santa Maria, disse ter dez internados em idade pediátrica em enfermaria dedicada à covid-19, mas nem todos são casos positivos. Quatro estão naquela ala por serem contactos de risco e terem de estar em isolamento. Os restantes seis são positivos, mas isso não significa que o motivo de internamento seja a covid-19. A mesma fonte explicou que habitualmente a maioria destas crianças está internada por causa de outras doenças, mas por estarem infectados têm de estar na enfermaria dedicada à covid. Na segunda-feira, o centro hospitalar não tinha casos positivos em cuidados intensivos pediátricos.

Quer o Centro Hospital de São João, no Porto, como o de Gaia/Espinho disseram não ter crianças e jovens internados infectados. O PÚBLICO questionou também o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e o Hospital Garcia de Orta (Almada), mas não obteve resposta até à conclusão desta peça.

Até ao momento, mais de 300 mil crianças entre os cinco e os 11 anos já iniciaram a vacinação contra a covid-19, o que representa cerca de 48% das crianças desta faixa etária elegíveis para vacinação, comunicaram esta segunda-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Na mesma nota, referiam que “à data, cerca de 45 mil crianças não estão elegíveis para a vacinação, pois contraíram a doença nos últimos 90 dias”. O processo de vacinação desta faixa etária é retomado a partir de 5 de Fevereiro.