CDS faz campanha à porta do PS, do PSD, da IL e do Chega

O CDS vai colocar nesta segunda-feira os seus primeiros cartazes e escolheu fazer campanha junto às sedes do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. À porta de cada partido haverá um outdoor com uma mensagem personalizada, dedicada aos transeuntes.

No caso do cartaz que ficará no Largo do Rato, a mensagem é “​Juntos seguimos e conseguimos ter a extrema-esquerda a governar”. As cores escolhidas fazem lembrar alguns cartazes socialistas e no canto superior esquerda há um logótipo a imitar o do PS. Já no canto superior direito, a frase é “Pelas mesmas razões de Sempre”, uma ideia que Francisco Rodrigues dos Santos repetiu na apresentação das 15 linhas programáticas do partido, no sábado.

“Votas no irmão que fugiu para a esquerda e não é desta que o país se endireita” é a mensagem que ocupa, em letras gigantes, o outdoor que será colocado na São Caetano à Lapa, onde os sociais-democratas têm a sua sede em Lisboa. O design é branco e laranja e tem uma seta a imitar as do PSD.

Se o PSD é o irmão que fugiu para a esquerda, o Chega é o primo sem maneiras. “Votas no primo sem maneiras e quando deres por ela não há maneira alguma de fazer um governo de direita”, é a frase escolhida para o cartaz que ficará junta à sede do partido liderado por André Ventura.

No caso do outdoor dedicado à Iniciativa Liberal, com um design semelhante ao usado pelo partido nas suas comunicações, a mensagem é: “Votas na direita de que a esquerda gosta e quando deres por ela não gostas nada de ter mais esquerda no Parlamento.”

Além dos quatro cartazes que serão colocados nas sedes, haverá mais dois a distribuir pelo país: um com a imagem de Francisco Rodrigues dos Santos e outro com o líder e o candidato de cada distrito.