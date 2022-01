Ana Catarina Nogueira suspensa por “crítica pública” à federação

A jogadora mais titulada do padel português foi penalizada por lamentar a ausência de Portugal do Europeu e do Mundial.

Tem um currículo sem igual na história do padel português e conseguiu, em 2019, atingir o 6.º lugar do ranking mundial. Porém, o prestígio que granjeou à modalidade em Portugal não impediu que Ana Catarina Nogueira fosse suspensa por 60 dias pela Federação Portuguesa de Padel (FPP) e tivesse que pagar 250 euros de multa por uma “crítica pública ostensiva e difamatória” ao organismo presidido por Ricardo Oliveira. O motivo da penalização, da qual a atleta já recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, foi uma publicação nas redes sociais em que lamentou a ausência de Portugal do Europeu e do Mundial.