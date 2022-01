Terceiro pior Barcelona do século voltou a escorregar

Quando Lionel Messi se estreou oficialmente com a camisola do Barcelona, a 16 de Outubro de 2004, os catalães procuravam recuperar o orgulho, após duas temporadas dramáticas. Uma delas, a de 2002-03, continua a ser a pior do século, ocupando o 15.º lugar ao final de 20 jornadas e encerrando as contas no sexto posto. Até ao momento, esta época está entre as três mais desastrosas, com a equipa de Xavi Hernandez a ceder mais pontos este domingo no campeonato, com o empate no terreno do Granada (1-1). Mesmo assim, tem mais nove pontos do que há 19 anos.

Com o sexto lugar na tabela classificativa (à condição) e já 28 pontos perdidos em 20 rondas, numa média de 1,4 por jogo, o Barcelona regressou definitivamente aos tempos pré-Messi. Pior do que este registo, apenas na mencionada temporada horribilis de 2002-03 que prosseguiu pela de 2003-04.

Na primeira, os catalães somavam apenas 23 pontos, enquanto na segunda estavam com 28. Nos 17 anos em que contou com o brilho da estrela argentina, nunca ficou abaixo dos 40 pontos nesta fase da Liga, tendo atingido um pico de 55 pontos por duas ocasiões (2010-11 e 2012-13).

Em relação aos golos marcados, o Barcelona soma agora 31, superando apenas três temporadas anteriores neste século, todas sem Lionel Messi: 2001-02 (30 golos); 2002-03 (27) e 2003-04 (27). Com o atacante, agora ao serviço dos franceses do PSG, a equipa chegou a atingir os 66 em 2012-13 (uma média estonteante de 3,3 por partida), que encerrou com 115.

Os golos sofridos esta época trazem igualmente recordações pesadas. A baliza do Barcelona já foi batida no campeonato em 23 ocasiões e um registo pior só é encontrado nos anos desportivos de 2000-01 (27); 2002-03 (28) e 2003-04 (26).

Os maus resultados dos catalães deixam o grande rival Real Madrid cada vez mais longe na liderança, com um enorme fosso de 17 pontos entre ambos (o Real tem mais um jogo). O conjunto da capital recebeu este domingo o Valência e acabou por ter uma jornada serena, com um triunfo por 4-1. Karim Benzema abriu e fechou o marcador.

Aos 43’, de grande penalidade, o internacional francês abrindo o caminho para os três pontos, apontando o 4-1, aos 88’. Pelo meio, também Vinicius Júnior se destacou no segundo tempo, com mais dois golos (52’ e 61’), enquanto o português Gonçalo Guedes diminuiu a vantagem para o Valência, aos 77’, na recarga de uma grande penalidade.

Nada que belisque a moral dos madridistas, cada vez mais confiantes no título