Judiciária detém três rapazes por atearem fogo a moinho de vento em Albufeira

A Polícia Judiciária deteve três jovens suspeitos de serem os autores de um incêndio num moinho de vento em Albufeira que tinha sido reabilitado para fins turísticos. O acto de vandalismo causou prejuízos estimados em mais de 150 mil euros.

Em comunicado, a PJ indicou que os detidos, com idades entre 21 e 22 anos, terão sido os autores do incêndio que vitimou o moinho do Cerro de Malpique no início de Novembro passado, e que iria ser reaberto ao público em breve, para visitas, depois de ter sido inaugurado em 2017. O crime foi cometido de madrugada.

Da autoria do arquitecto José Alberto Alegria, o projecto inicial de reabilitação do edifício recorreu a técnicas tradicionais e à construção de raiz de um engenho, permitindo assim recuperar a sua função original, a moagem dos cereais recorrendo à força do vento. O objectivo foi dar a conhecer algumas das características etnográficas algarvias.