Proporção de casos notificados com atraso duplicou e 60% dos contactos não são rastreados em 24 horas

A proporção de casos de infecção por SARS-CoV-2 notificados com atraso em Portugal quase duplicou no espaço de uma semana e a maior parte dos contactos de risco (60%) não foram rastreados e isolados em 24 horas, apesar de o número de rastreadores ter aumentado. São dois dos indicadores do último relatório de monitorização das “linhas vermelhas” elaborado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) que indicam que está a ser cada vez mais complicado controlar a evolução da pandemia no país.

Entre 30 de Dezembro e 5 de Janeiro, “a proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 12,8% (na semana passada foi de 6,8%)” e apenas “40% de todos os casos notificados tiveram todos os seus contactos rastreados e isolados em 24 horas”, lê-se no relatório divulgado esta sexta-feira.

Em 6 de Janeiro, a variante Ómicron representava já 92,5% dos novos casos de infecção e a incidência cumulativa a 14 dias estava a crescer nos grupos etários mais idosos, a partir dos 50 anos, mas com maior expressão a partir dos 70 e dos 80 anos, os grupos de maior risco de doença grave e morte. A proporção de testes positivos também voltou a aumentar e é agora de 10,6%, bem acima do limiar de 4% definido nas “linhas vermelhas”.

“A capacidade de rastreamento de contactos de casos e de rapidez da notificação laboratorial revela sinais de pressão. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, com tendência crescente nas hospitalizações. Dado o rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a menor gravidade da variante Ómicron, é provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade, recomendando-se a manutenção de todas as medidas de protecção individual e a intensificação da vacinação de reforço”, sublinham os especialistas da DGS e do Insa.

Voltando à incidência, o número de novos casos acumulados a 14 dias disparou em todas as faixas etárias e era já de 2777 casos por 100 mil habitantes, “indicando uma intensidade muito elevada e com tendência fortemente crescente”, especificam. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), ascendia já a 3519 por 100 mil habitantes, quase o dobro da semana anterior, e no Norte, 2676, mais do dobro.

Mas a tendência é agora de diminuição do índice de transmissibilidade R(t) em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte – passou de 1,4 para 1,37 e de 1,42 para 1,26, respectivamente –, apesar de continuar a subir nas outras três regiões do Continente e permanecer acima de 1 em todo o país.

O índice de transmissibilidade corresponde ao número de pessoas que são contagiadas por alguém com a infecção activa. Um valor superior a 1 indica uma tendência crescente da incidência.