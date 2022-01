PSD promete reduzir IRS, IRC e também IVA da restauração de forma temporária

Com a recuperação de muitas das bandeiras de 2019, Rui Rio apresenta-se às próximas legislativas com a proposta de uma redução da carga fiscal no IRC, no IRS (800 milhões de euros em dois anos) e uma redução temporária do IVA da restauração, bem como um reforço da fiscalidade verde. O líder do PSD coloca também em cima da mesa a disponibilidade para “construir um novo compromisso que permita a instituição de regiões administrativas”.