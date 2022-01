CNE reafirma que não há como impedir cidadãos infectados de irem votar nem como retirar o seu nome dos cadernos eleitorais

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) entende não existir qualquer possibilidade de impedir um cidadão contaminado com a Covid-19 de ir votar em qualquer eleição. “É um direito garantido constitucionalmente que não pode ser afastado por qualquer entidade”, afirmou ao PÚBLICO João Tiago Machado, porta-voz da CNE.

No final da reunião do Infarmed de quarta-feira, soube-se que o Governo pediu um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) para saber se o isolamento no quadro da covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito, mas ainda não obteve resposta.

Seja qual for o veredicto e a decisão do Governo, não existe possibilidade de impedir um cidadão contaminado ou em isolamento de ir votar se essa for a sua vontade, pois não existe forma de controlar de forma efectiva a actividade desses cidadãos. Por outro lado, não pode existir qualquer referência nos cadernos eleitorais à situação de saúde dos cidadãos. “Isso seria uma violação grosseira dos dados pessoais dos eleitores e os cadernos eleitorais também já estão a ser impressos neste momento.

Já antes das eleições autárquicas do ano passado a CNE tinha emitido uma deliberação sobre o direito de voto dos cidadãos, afirmando que “nenhuma autoridade podia impedir os cidadãos de irem votar”.

“Em termos gerais, tem a Comissão entendido e difundido que não pode qualquer autoridade administrativa impedir ou, de forma alguma, obstaculizar o exercício dos direitos políticos e de participação”, afirmava a CNE a 23 de Setembro de 2021. Nessas eleições autárquicas, à semelhança do que já acontecera nas presidenciais em que votaram 11.990 cidadãos em casa (ou em lares), foram criadas equipas para recolherem o voto no domicílio de cidadãos contaminados.

No parecer então emitido, a CNE acrescentava que cabia aos cidadãos “compatibilizar o exercício dos seus direitos com o direito à vida e à saúde dos demais e, nessa medida, observar as recomendações aplicáveis dos especialistas, designadamente das autoridades sanitárias”.

“Em qualquer caso, cada cidadão é responsável pelas consequências dos seus comportamentos, podendo vir a ser responsabilizado pelos eventuais danos que comprovadamente provoque a terceiros. Não parece lícito admitir que a administração pública ou mesmo o Governo, sem a necessária autorização legislativa, criem requisitos que condicionem o exercício desses direitos, e principalmente o direito de voto, quando a sua regulação é matéria da competência legislativa reservada da Assembleia da República”, acrescentava o parecer.

A CNE salientava ainda que, tal entendimento “pode, de facto, ser excepcionado, em circunstâncias catastróficas, necessariamente de curtíssima duração e em que o risco para a segurança das pessoas e dos demais direitos de que são detentoras constitua, comprovadamente, perigo iminente”.

“Não será o caso, tanto mais que, nos sucessivos estados de emergência decretados nos termos constitucionais, nunca os órgãos de soberania entenderam ser proporcionado sacrificar os direitos de participação política em favor da minimização dos riscos potenciais derivados da situação pandémica”.

“Votar é seguro. Mais seguro que estar numa fila de supermercado se as regras de uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos forem cumpridas”, acrescentou ao PÚBLICO João Tiago Machado.