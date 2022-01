Parque Temático Peneda-Gerês

Recentemente visitei o único Parque Nacional de Portugal, a mais antiga das áreas protegidas, o famoso Parque Nacional Peneda-Gerês. Maravilhei-me com a paisagem, caminhei por trilhos, entre cascatas, riachos e florestas e visitei os principais pontos turísticos do parque. Mas nem estudo está bem no Parque Nacional Peneda Gerês…

No passado as Serras do Gerês eram o paraíso para a vida selvagem, a floresta de carvalhos dava abrigo e alimento à vida selvagem, com muitas árvores e arbustos numa grande variedade de frutas, bagas e frutos secos. Os animais nestas serras eram diversos e abundantes, cabras montesas e camurças nas zonas acidentadas; corços, veados, cavalos e auroques nos prados dos vales, águias e abutres nos céus e nas escarpas, salmão e truta nos rios e riachos e lobos, linces e ursos como predadores de topo. Mas, com o tempo, o humano estabeleceu-se na Serra, caçou animais até desaparecerem, cortou e queimou a floresta e construiu aldeias. Hoje, a antiga floresta de carvalhos deu lugar a uma paisagem lunar e a abundância de vida do passado desapareceu ou, com sorte, aqui e ali recupera lentamente.

Nos dias que passei no Parque encontrei várias situações que não esperava encontrar numa área natural bem gerida e cuidada. As pessoas precisam de visitar, ver, cheirar e sentir a natureza para a proteger. Mas a visita ao Parque promove situações erradas: vi um visitante levar duas árvores arrancadas pela raiz como recordação para casa, vi pessoas em áreas interditas e vi parques de estacionamento perto de zonas supostamente vedadas ao público.

Educação ambiental é fundamental, zonas protegidas são o local ideal para o fazer, dar a conhecer a natureza, consciencializar cidadãos para a importância de preservar a biodiversidade. Por isso também surpreende que os painéis informativos acerca dos valores naturais do Parque, como o lobo, as faias e os teixos (árvores raras) ou a presença da cabra montesa, sejam poucos ou inexistentes. Mais, a única página online dedicada ao parque é o resultado de uma iniciativa cidadã, o parque não tem canais de comunicação próprios e a página online do site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem pouca informação: por exemplo, nem menciona a cabra montesa, que tem no parque a única população em território português.

Infra-estruturas cercam o parque, linhas de alta tensão, barragens e parques eólicos isolam a reserva e fragilizam os corredores ecológicos que ligam o parque a outras áreas protegidas e bloqueiam migrações antigas, como no caso dos peixes. A pressão urbanística é altíssima, onde antes havia palheiros e estábulos hoje novas moradias são erguidas, num cerco cada vez maior ao parque.

Acções de conservação como preparar a chegada do urso, auxiliar a expansão do veado, restaurar a população de aves necrófagos, recuperar o banco de sementes ou erradicar espécies exóticas (acácias e eucaliptos da Austrália e thujas da América do Norte) são poucas ou não existem. O controlo de distúrbios como o ciclo do fogo, que reinicia o ciclo florestal, destrói solo e impede a fixação de carbono é quase inexistente. O turismo de massas é quase omnipresente. A pastagem excessiva em certas áreas uma constante. As notícias que vêm do Parque são de câmaras municipais com desejos de teleféricos, inaugurações de passadiços ou baloiços. As mesmas que hoje são encarregadas de gerir o Parque.

Parque Nacional Peneda-Gerês ou Parque Temático Peneda-Gerês? Um local para conservar a “fauna, flora e solo" onde o ser humano é um visitante ou um local de recreio onde a presença e impacto do ser humano são constantes?