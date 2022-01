Custos de construção de habitação nova aumentam mais de 8% em Novembro

Os custos de construção de casas novas voltaram a aumentar em Novembro, prolongando a tendência de crescimento acelerado verificada desde o início do ano passado. Os dados, relativos ao Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em Novembro, mostram os dados do INE, o custo total da construção de habitação nova aumentou 8,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, valor que representa uma aceleração face à taxa homóloga de 7,3% que tinha sido registada no mês de Outubro (esta variação foi revista em baixa pelo INE, que começou por estimar que os custos de construção de habitação teriam aumentado 7,4% em Outubro).

A confirmar-se a estimativa publicada pelo INE, será a primeira vez em mais de 13 anos que os custos de construção da habitação registam um aumento superior a 8% - a última vez foi em Agosto de 2008. A contribuir para este movimento está um cenário de crise de materiais desencadeada pelo impacto que a pandemia teve sobre as cadeias logísticas e os preços das matérias-primas.

Isso mesmo ilustra a evolução do índice de preços dos materiais, aquele que mais contribuiu para o aumento dos custos de construção de habitação nova. Em Novembro, este índice registou um aumento de 9,4% em relação ao ano passado, naquela que é também a subida mais acentuada desde 2008. Já o custo da mão-de-obra cresceu 7,3% no mês em análise, o que representa uma aceleração face à taxa de 5,2% que tinha sido registada em Outubro.

Já em relação ao mês anterior, o custo de construção de habitação nova aumentou, em Novembro, 1,6%. Nesse mês, o preço dos materiais subiu 0,8% e o custo da mão-de-obra registou um aumento de 2,8%.