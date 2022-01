O que está na origem da polémica redistribuição dos processos do Tribunal Central de Instrução Criminal?

A redistribuição de dezenas de processos do Tribunal Central de Instrução Criminal a juízes diferentes daqueles que estavam na sua posse não só viola vários preceitos legais como também prejudica o serviço dos magistrados, argumentam o juiz Carlos Alexandre e quatro outros colegas na impugnação que apresentaram nesta segunda-feira à ordem do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Neste P24 ouvimos a jornalista Ana Henriques.

