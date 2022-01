Não foi impressão sua: esta passagem de ano bateu recordes de temperatura máxima em várias localidades

A passagem de ano esteve entre as mais quentes das últimas décadas, mas o mês de Dezembro de 2021, em geral, não chegou ao topo ao nível das temperaturas. Ainda assim, se olharmos apenas para a média das temperaturas máximas, foi o 2.º mais quente dos últimos 90 anos, antecipa o IPMA.

Este ano, o tradicional banho de mar de 1 de Janeiro não custou tanto como é habitual e houve razões para isso: a temperatura máxima na passagem de ano, tanto a 31 de Dezembro como a 1 de Janeiro, alcançou novos extremos em várias localidades portuguesas. Na Zambujeira, por exemplo, o último dia do ano chegou aos 26,4 graus Celsius, o que mais parece um dia de Verão. Os dados integram o boletim climatológico referente a Dezembro, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que deverá ser revelado na íntegra até ao final desta semana.

Antecipando esse boletim, o IPMA recorreu às redes sociais para avançar já com alguns dados referentes à temperatura máxima, dando conta que “nos dias 31 de Dezembro de 2021 e 1 de Janeiro de 2022, em cerca de 15% das estações meteorológicas do continente, foram ultrapassados ou igualados os anteriores máximos de temperatura máxima do ar”, para cada um daqueles meses.

A Zambujeira viveu, assim, o 31 de Dezembro mais quente dos últimos 52 anos, ultrapassado a anterior máxima de 24,9 graus. Enquanto em Neves Corvo, os 24,9 graus atingidos também constitui a temperatura máxima mais elevada nos últimos 40 anos. No dia 1, o cenário repetiu-se, com o IPMA a dar como exemplo, de novo, Neves Corvo (com 23,9 graus, a temperatura mais elevada dos últimos 40 anos) e também Monção, que chegou aos 23,8 graus, o que constituiu um novo máximo dos últimos 54 anos.

Ainda assim, olhando para o mês de Dezembro em geral, este não foi o mais quente das últimas décadas. Se verificarmos a média da temperatura mínima e máxima, o último mês do ano de 2021 aparece como apenas o 4.º mais quente dos últimos 90 anos. Mas, se tivermos apenas em conta as temperaturas máximas, ele já sobe ao 2º lugar do valor médio mais elevado desde 1931, mantendo-se o recorde no ano de 2015, refere o IPMA.

Estes dados deverão ser esmiuçados no boletim climatológico de Dezembro, que inclui ainda dados sobre precipitação ou a intensidade do vento.

Novembro, ao contrário de Dezembro, foi um mês muito frio e também muito seco, surgindo como o 3.º mais seco dos últimos 90 anos. No final desse mês, quase 92% do território continental encontrava-se sob alguma forma de seca (fraca, moderada ou severa). O boletim de Dezembro deverá demonstrar se houve, ou não, alguma alteração significativa a esta situação.