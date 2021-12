Passagem de ano com temperaturas de Primavera e sem chuva (excepto nos Açores)

No último dia do ano as temperaturas devem oscilar entre os 22 e os 4 graus, no continente. Espera-se céu pouco nublado, com algum nevoeiro à mistura em alguns distritos, para todo o país, e só as ilhas açorianas poderão ver aparecer a chuva na despedida de 2021.

Vai ser um final de ano com sabor a Primavera e sem sinais de chuva no continente e no arquipélago da Madeira. Só nos Açores, e em todas as ilhas, há a possibilidade de chuva, embora as temperaturas também se mantenham amenas. Mas, se for passar o ano fora de casa, nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo, é melhor estar prevenido com um guarda-chuva, porque logo no dia 1 de Janeiro ela pode aparecer.

Ainda faltam alguns dias para o final do ano, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já adiantou as previsões do que se espera para 31 de Dezembro: no continente, devemos contar com céu em geral pouco nublado, com vento fraco a moderado e alguma neblina ou nevoeiro matinal, que pode persistir ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta.

O nevoeiro, aliás, deverá fazer companhia aos portugueses em vários distritos do país - Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo -, podendo os restantes contar com um céu azul e pontualmente pintado de nuvens.

Frio é que nem vê-lo, ou quase, pelo menos considerando a época do ano em que estamos. Esta terça-feira, o IPMA indicava que, no continente, se esperam temperaturas entre os 22 e os 4 graus para 31 de Dezembro. As capitais de distrito mais quentes serão Aveiro (22 de máxima e 12 de mínima) e Braga (22 de máxima e 8 de mínima), mas há outras em que são esperadas máximas de 21 (Porto, Santarém e Setúbal) e 20 graus (Beja, Coimbra, Évora, Faro, Leiria e Viana do Castelo). Lisboa deverá ficar-se pelos 19 graus de temperatura máxima, Portalegre e Viseu pelos 18. As temperaturas máximas mais baixas, mas ainda assim não demasiado, são esperadas para Bragança, Guarda, Vila Real (14 graus) e Castelo Branco (16). Vila Real deverá ter também a temperatura mínima mais baixa do último dia do ano: 4 graus.

Nos primeiros dias do ano, as alterações não deverão ser muitas, embora a chuva possa regressar ao Litoral Norte.

Na Madeira, a passagem do ano também deverá ser com sol e temperaturas que não devem oscilar além dos 24 e os 18 graus (de máxima e de mínima), enquanto no arquipélago dos Açores há a probabilidade de chuva em todas as ilhas, com as máximas a oscilar entre os 18 graus de Ponta Delgada e os 16 da Horta, mas as mínimas a também não descerem abaixo dos 11 graus esperados para Santa Cruz das Flores.

Em termos meteorológicos, este seria um bom ano para grandes celebrações de rua, não fosse a covid-19 ter levado ao cancelamento dos festejos habituais, promovidos pelas autarquias, e o apelo do Governo, para que haja contenção nos ajuntamentos, procurando-se, assim, evitar, um exponencial aumento de casos de infectados nas primeiras semanas do ano.