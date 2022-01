Pais já descarregaram 51 mil formulários para aceder ao apoio à família

Empresas com trabalhadores que faltaram durante a semana passada por causa do fecho de creches têm de entregar requerimento na Segurança Social de 10 a 20 de Janeiro.

Com o encerramento das creches e centros de actividade ATL nos últimos dias do ano passado e com o fecho das escolas nos primeiros dias deste ano, o site da Segurança Social está a ser procurado nos últimos dias por milhares de pais que tiveram (ou têm) de faltar ao trabalho para tomar conta dos filhos pequenos.