Como é coordenada a nossa vida na Europa?

A organização do Conselho Europeu

Por ter a presença dos chefes de Estado ou de governo de cada Estado-membro, o Conselho Europeu é uma das faces mais mediáticas da União Europeia. O Conselho reúne-se geralmente quatro vezes por ano, podendo reunir-se de forma extraordinária conforme a agenda. Contudo, uma parte significativa do trabalho do Conselho da União Europeia não é feita pelos eleitos políticos, mas realizada no Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-membros da União Europeia, o Coreper I e II. Estes comités reúnem-se várias vezes por semana. A estes ainda se juntam mais de 150 grupos de trabalho e comités especializados, que compõem o que é designado por “instâncias preparatórias” — como o Comité da Educação ou o Comité do Emprego).

A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (Reper)

A Comissão Europeia

Menos clara é a eleição do presidente da Comissão Europeia. Apesar de a decisão final caber ao Parlamento Europeu, é o Conselho Europeu (composto pelos chefes dos governos nacionais) que define os candidatos.

Mas existe vida para além dos três órgãos mais mediáticos – Parlamento, Conselho e Comissão. Muitas vezes na retaguarda, são as representações permanentes que asseguram a defesa dos interesses dos respectivos países, em articulação com os governos, nos vários órgãos e no dia-a-dia da vida europeia. As representações permanentes são autênticas máquinas institucionais.