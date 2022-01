O que é aquamação, a técnica funerária pedida por Desmond Tutu?

As cinzas do reconhecido líder anti-apartheid Desmond Tutu foram enterradas neste domingo, numa cerimónia privada na Catedral de São Jorge na Cidade do Cabo, África do Sul. O arcebispo anglicano e Prémio Nobel da Paz, que morreu a 26 de Dezembro, aos 90 anos, pediu que o seu funeral não fosse ostensivo e que o seu corpo não fosse cremado. Em vez disso, Tutu solicitou a aquamação, ou hidrólise alcalina, um processo à base de água considerado uma alternativa ecológica à cremação tradicional.