Estoril pede adiamento do jogo frente ao FC Porto

A covid-19 continua a cercar o plantel do Estoril e está cada vez mais difícil aos “canarinhos” irem a jogo frente ao FC Porto (sábado, 18h). Segundo avança a imprensa desportiva, o clube da linha de Cascais até já pediu o adiamento da partida frente aos “dragões”, algo que o jornal A Bola garante ter sido recusado pelo clube portista.

O Estoril tem já cerca de 30 casos positivos de covid-19 no plantel e staff da equipa principal, mais quatro dos oito jogadores sub-23 inscritos na Liga. Daqui se depreende que não só o vírus deverá alastrar-se a mais jogadores nas próximas horas como dificilmente haverá, até ao fim-de-semana, recuperações suficientes dos já infectados para cumprir os regulamentos.

Recorde-se que a última assembleia-geral da Liga ditou que um jogo seja adiado sem necessidade de diálogo entre os clubes caso uma equipa não tenha 13 jogadores (entre os quais um guarda-redes). Segundo o Maisfutebol, o Estoril tem 14 jogadores disponíveis da equipa principal mais quatro sub-23.

A quota de 13 jogadores está, para já, a ser cumprida, pelo que o FC Porto poderá recusar os pedidos de adiamento que forem feitos até sábado. Caso destes 18 jogadores “caiam” mais seis, então a posição portista deixará de ter relevância e não haverá mesmo Estoril-FC Porto na jornada 17 da I Liga.

Esse seria o desfecho semelhante ao Famalicão-Belenenses SAD, na última jornada do campeonato, partida que teve de ser reagendada para dia 13 de Janeiro devido a casos de covid-19 no clube minhoto. Essa decisão teve até contornos polémicos já que a partida foi adiada a menos de três horas do início do jogo, já com a formação lisboeta na cidade nortenha.

No caso do Estoril-FC Porto, o cenário será, por certo, planeado de forma mais cuidada, já que os “canarinhos” estão a pedir o adiamento ainda a quatro dias do jogo.