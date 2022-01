Kyrie Irving vai finalmente a jogo na NBA 2021/22

Para a temporada 2021/22 da NBA, os Brooklyn Nets e a estrela Kyrie Irving tinham uma decisão para tomar, cada parte com a sua responsabilidade. Se o jogador aceitasse a vacina contra a covid-19, tudo estaria bem. Recusando-a, como recusou, a “bola” passaria para os Nets: terem o jogador apenas em alguns jogos ou não o terem de todo.

Estava em causa que a cidade de Nova Iorque, onde jogam os Nets, não permite que pessoas sem vacinação participem em eventos em espaços fechados e tal equivalia a dizer que Kyrie Irving só poderia participar em partidas fora de casa.

Inicialmente, a decisão da equipa foi a de afastar Irving para todas as partidas, abdicando do contributo do jogador nos jogos fora, mas a vaga de covid-19 no plantel e staff da equipa precipitou a reintegração do all-star.

Resultado: segundo o The Athletic, numa informação já veiculada também pela ESPN e pelo site da NBA, Irving, que já falhou 35 jogos nesta temporada, deverá estrear-se nesta quarta-feira na época, na partida em Indiana, frente aos Pacers.

Este desfecho chega já com algum atraso, porque Irving foi reintegrado já no mês passado. Esteve, depois, em isolamento pelo protocolo da NBA, podendo só agora fazer o regresso ao basquetebol de competição.

“Tentei não me deixar afectar emocionalmente pela decisão deles. Tive de avaliar as coisas e vê-las na perspectiva da organização e dos meus companheiros de equipa. Compreendi a decisão deles de dizerem que se não estou totalmente vacinado, então não posso ser um elemento a 100%”, apontou o jogador, resignado com a decisão inicial da equipa.

Mais tarde, já na altura da reintegração, Irving mostrou-se grato: “Tem sido difícil ver de fora e, se tiver a oportunidade de entrar no campo e jogar, mesmo que seja só em jogos fora, ficarei grato por essa oportunidade”.