Alemanha e França em rota de colisão na UE por causa da energia nuclear

Paris diz que não pode garantir a transição energética até 2050 sem a energia nuclear; Berlim, que está prestes a acabar com as suas centrais, acusa a Comissão Europeia de diluir a ideia de sustentabilidade.

Olaf Scholz começa a sua era como chanceler da Alemanha, depois de 16 anos de Angela Merkel, com uma divergência de fundo com a França que pode vir a afectar a relação entre os dois países e com isso o futuro da transição energética na União Europeia, se as duas principais economias divergirem naquilo que pode ou não ser considerado como “investimento verde” daqui para a frente.