Sismo de magnitude 4,4 sentido em Faro

Um sismo sentiu-se, este sábado, na região de Faro. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e apesar de não se ter registado danos pessoais ou materiais, o sismo foi sentido com “com intensidade máxima” naquela região.

Em comunicado enviado às redacções, o IPMA dá conta de que o epicentro se localizou a cerca de 85 km a Sul de Faro.

“Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, acrescenta o IPMA.