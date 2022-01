O voto dos confinados e a democracia no sofá

Os portugueses serão sujeitos a partir de hoje e durante os próximos 16 dias a uma dieta rigorosa de 32 debates eleitorais nas televisões que servem de antecâmara para as legislativas de 30 de Janeiro. São 32 debates em 16 dias, a um ritmo de dois ou três por dia. É dose. Também é um sinal de vitalidade democrática, ao permitir-se que todos, grandes e pequenos, exponham de igual para igual as suas propostas políticas para o país. E é mais do que isso: com a nova variante Ómicron a bater sucessivos recordes de contágio, já não restam grandes dúvidas que a campanha para as sétimas legislativas deste século se fará longe das ruas e está destinada a jogar-se essencialmente na comunicação social.