Tottenham quebra resistência do Watford ao cair do pano

Depois de ter goleado o Manchester United em Novembro, equipa de Claudio Ranieri averbou sexta derrota consecutiva, deixando os londrinos no quinto lugar da Liga inglesa.

O Tottenham foi obrigado a esperar pelo penúltimo minuto do jogo da 21.ª jornada da Premier League, na deslocação a Vicarage Road, para quebrar a resistência do Watford e garantir um triunfo (0-1), com golo de Davinson Sánchez (90+6'), que garantiu a subida dos londrinos à quinta posição, último lugar europeu, deixando a formação orientada por Claudio Ranieri em posição delicada, após seis derrotas consecutivas na prova.

Em tarde desinspirada, com o trio Lucas Moura, Kane e Son sem argumentos para baterem o bloco defensivo dos “hornets”, coube ao defesa Davinson Sánchez a missão de garantir os três pontos, na sequência de um livre, com o colombiano a cabecear para o fundo das redes a escassos dois minutos dos oito de compensação concedidos pelo árbitro.

O jogo caminhava para o final sem que ao maior domínio dos “spurs” correspondessem lances de verdadeiro perigo quando uma interrupção para prestar assistência a um adepto deu a Antonio Conte a última oportunidade para chegar ao golo. Reatado o jogo, o Tottenham marcou e complicou a vida do Watford, que desde a goleada imposta ao Manchester United (4-1) no final de Novembro, soma por derrotas todos os encontros disputados, ficando ao alcance do Burnley, 18.º classificado, que assim poderá deixar os lugares de despromoção.