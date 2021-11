Mais um desastre do Manchester United

O Manchester United continua perdido e Ole Gunnar Solskjaer não consegue encontrar o caminho. E já não é apenas uma questão de resultados, é o pobre futebol praticado e a forma como se inferiorizam perante qualquer adversário. Neste sábado, o United perdeu em casa do Watford por 4-1, a sua segunda derrota consecutiva na Premier League e a quinta em 12 jornadas disputadas. Com esta derrota, a formação de Manchester baixou para sétimo lugar e já está a 12 pontos de distância do líder Chelsea, enquanto o Watford agradeceu estes três importantes pontos na luta pela manutenção - a equipa de Ranieri está em 16.º.

Este jogo em Watford era a oportunidade de redenção para uma equipa em crise, mostrar que vinha de cabeça limpa e pernas frescas da pausa para as selecções. Mas nada disso se viu. Desde o primeiro minuto que o United pareceu uma equipa que desistiu, sem qualquer argumento para contrariar a superioridade da equipa de Ranieri, sempre com grande intenção atacante, a fazer o cerco aos desorganizados “red devils”, que apresentavam Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no “onze”.

O Watford podia ter-se colocado em vantagem logo aos 11’. McTominay derrubou Joshua King na área e Sarr avançou para a marcação do penálti. De Gea defendeu à primeira, mas não conseguiu deter a recarga de Kiko Femenia, só que o espanhol já estava dentro da área antes da cobrança do penálti e foi ordenada a repetição. Sarr voltou à marcação e De Gea voltou a defender.

Não iria demorar muito mais o primeiro golo da equipa da casa. Joshua King, avançado norueguês formado no United (nunca fez um jogo pela equipa principal), fez o 1-0 aos 28’ e, ainda antes do intervalo, Sarr fez o 2-0, pedindo desculpas nos festejos pelo duplo falhanço do penálti no início do jogo.

Os “red devils” ainda recuperaram alguma dignidade e esperança aos 50’, com Donny van der Beek a marcar de cabeça após assistência de Cristiano Ronaldo, mas a justa expulsão de Maguire aos 69’ (por acumulação de amarelos) reduziu a quase nada as possibilidades do United em tirar alguma coisa do jogo.

E o Watford, com a vitória na mão, ainda caminhou para a goleada, com o brasileiro João Pedro e o nigeriano Immanuel Dennis a marcarem no tempo de compensação.