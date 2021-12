Oito jogos para sobreviver à passagem de ano em isolamento (mas online com amigos)

2021 está a chegar ao fim e, tal como no ano passado, vivemos em contexto pandémico. Porque a saúde de todos deve estar em primeiro lugar, o P3 dá-te oito sugestões de actividades para te divertires, online , com os teus amigos durante a passagem de ano ( covid-free )!

Stopots

É a versão virtual do clássico jogo do Stop. Do papel para o online, podes continuar a testar o conhecimento geral dos participantes no jogo sobre uma infinidade de temas – nomes, cidades, profissões, marcas, países e até cores. Quando um dos elementos tiver preenchido todas as categorias com palavras que comecem pela inicial sorteada, deve dizer “stop”, para que os restantes adversários parem, imediatamente, de escrever. Aliada à pressão de ser o mais rápido a terminar, há também que ser pertinente e até original nas respostas, visto que acumula mais pontos quem tiver soluções diferentes, mas assertivas.

Foto Quem nunca reuniu o grupo de amigos à volta do clássico jogo do stop? TechTudo

Gartic

Cem por cento gratuito, é um jogo online que pode contar, no máximo, com dez participantes por sala. Em cada rodada, um dos jogadores tem de desenhar aquilo que lhe foi sorteado, enquanto os restantes devem adivinhar. É proibido escrever no desenho. Por exemplo, se a palavra atribuída for “conversar”, não se devem incluir letras que possam ser, de imediato, associadas ao termo. Ganha o jogo quem terminar com mais pontos.

Foto Desenhar para o adversário adivinhar é o conceito do jogo. VideoGames Player, YouTube

Don't Starve Together

Tal como o nome indica, é um jogo de sobrevivência. Inseridos numa ilha com um mapa que é gerado aleatoriamente, os participantes devem fazer de tudo para não morrerem. Plantar, criar as próprias roupas, construir armadilhas e procurar alimentos são algumas das tarefas que devem executar em conjunto, colaborando sempre para atingirem o objectivo final – a sobrevivência. É um jogo pago, mas está com desconto até 5 de Janeiro (com o preço de 5 euros).

Foto A união faz a força. Ou devemos antes dizer "a união leva à sobrevivência"? dr

Eu nunca (versão adulta)

É assumidamente um drinking game​. Um dos jogadores começa por dizer uma acção (por exemplo, “Eu nunca me envolvi com alguém que conheci na Internet”) e os restantes referem se já o fizeram ou não. À medida que a resposta é afirmativa (“já fiz”), bebem um shot; se a resposta for negativa para todos, bebe a pessoa que fez a afirmação. Quando um dos participantes tiver bebido dez shots, significa que perdeu dez pontos e é, portanto, eliminado do jogo. Ganha a pessoa que tiver mais shots por beber.

Foto Quem é sincero, bebe PsyCat Games

Zoom party

Esta é a opção ideal para quem está a sofrer com o confinamento. A plataforma de conferências Zoom tornou-se no ponto de encontro geral após o surgimento da pandemia, não só para reuniões de trabalho, mas também para encontros sociais. Na verdade, é até uma opção mais económica, visto que, gratuitamente, podes dar uma festa com até 100 pessoas, apesar de a duração ser limitada a 40 minutos. A solução em relação ao tempo é recomeçar a chamada de vídeo ou adquirir uma das versões pagas, cujo preço começa nos 13,99 euros por mês.



Para entrares realmente no espírito de festa, podes comprar decorações, encomendar comida e bebida, enviar convites online, estabelecer um código de vestuário ou simplesmente jogar algo com os teus amigos, tudo com base no tema escolhido. O importante é seres criativo.

Foto Quando a vida nos dá uma pandemia, arranjamos forma de dar festas online. Cottonbro, Pexels

Uma apresentação PowerPoint muito pouco formal

Popularizado no TikTok, este conceito consiste em defender uma tese com o auxílio de uma apresentação de PowerPoint sobre um assunto à escolha, que pode ter como base alguém ou algum tema comum entre os participantes. O objectivo é partilhar ideias e ser persuasivo, sem seriedade alguma! Só precisas de um computador e convicção sobre uma ideia. Pode ser jogado presencialmente ou online, por chamada de vídeo.

Foto Fazer uso do PowerPoint como ferramenta de trabalho, isso já sabíamos, mas usá-lo como diversão é novidade para todos. Audrey West e Isabelle Armstrong, TikTok

Duas verdades e uma mentira

Este jogo ganhou popularidade no YouTube e testa o nível de amizade dos integrantes! Os jogadores indicam, à vez, três acontecimentos da sua vida, sendo que dois deles são verdade e o restante é mentira. O desafio é adivinhar qual das opções é a falsa.

Foto Este é o verdadeiro teste à amizade - quem conhece melhor quem? Inga Seliverstova, Pexels

O que é que eu estou a dizer?

Este é um clássico que nunca perde a piada e, além disso, é facilmente adaptado ao contexto online. Com o microfone da chamada em silêncio, o jogador pronuncia uma frase ou expressão e os restantes participantes devem adivinhar o que ele está a dizer, apenas através da expressão dos lábios do jogador.

Foto O jogo perfeito para se testar o grau de conhecimento de leitura nos lábios. Anastasia Shuraeva, Pexels

Texto editado por Amanda Ribeiro