Sérgio Conceição após vitória contra o Benfica: “Podíamos ter feito mais golos”

“Dragões” venceram clássico por 3-1 e ficam com sete pontos de vantagem sobre clube da Luz. Nélson Veríssimo, técnico do Benfica, garante que o plantel está motivado e mantém que campeonato é prioridade.

Sérgio Conceição considera que a vitória do FC Porto por 3-1 sobre o Benfica desta quinta-feira podia ter sido mais dilatada, reconhecendo que, após a expulsão de André Almeida, a equipa do FC Porto mostrou alguma passividade. Apesar dessa pequena frustração, o treinador não escondeu a satisfação com a restante exibição e pelo importante triunfo que fechou o ano de 2021, dando os parabéns ao plantel.

“Houve um momento depois da expulsão em que, durante dez ou 15 minutos, deixámos de ser tão pressionantes e de fazer o que faz parte do nosso ADN. É verdade que não gostei que, tal como quando fizemos o 3-1, num ou outro momento, tivéssemos guardado a bola de forma passiva. Mas não foi por aí: foi uma excelente vitória, podíamos ter feito mais golos e os jogadores estão de parabéns”.

Questionado sobre o curto tempo de preparação que o plantel do Benfica teve para preparar o clássico com o novo treinador, Sérgio Conceição admite que não foi fácil desenhar a táctica para esta partida, elogiando a qualidade do rival que, considera, foi erradamente desvalorizada nos últimos dias.

“Sabíamos da tarefa difícil que íamos ter hoje, até porque não há dois jogos iguais. A expectativa estava alta em relação à nossa equipa, baixa demais em relação àquilo que é a qualidade do Benfica, porque o Benfica tem qualidade e jogadores de grandíssimo nível. Normalmente quando há uma saída de treinador, o balneário tende a juntar-se, também a tentar mostrar ao novo treinador que são capazes. Não era fácil, também pela falta de conhecimento da equipa que podia jogar e da sua estrutura”.

Questionado ainda sobre se este desaire do Benfica poderá significar um eventual “adeus” ao título, Sérgio Conceição relembra que ainda falta muito campeonato para jogar.

Veríssimo destaca meia hora inicial

O FC Porto somou esta quinta-feira o segundo triunfo consecutivo sobre as “águias”, depois de ter vencido, há exactamente uma semana, a eliminatória dos “oitavos” da Taça de Portugal.

Nélson Veríssimo, que cumpriu esta noite no Dragão o primeiro jogo como técnico principal das “águias” após a saída de Jorge Jesus, reconhece que será difícil recuperar os sete pontos de desvantagem para FC Porto e Sporting, mas garante que o Benfica não vai deixar de considerar o campeonato nacional uma prioridade. Sublinhando que teve apenas dois treinos com o plantel antes do “clássico”, Veríssimo garante que o plantel está motivado.

“Fizemos dois treinos, vi os jogadores com muita vontade e entrega. É isso que sinto nestes jogadores: apesar de o resultado de hoje não ter sido positivo, vi grande vontade de dar uma resposta positiva nos próximos jogos. A situação em termos pontuais é difícil e objectivo é lutar pela vitória já no próximo jogo em casa frente ao Paços de Ferreira”.

Nélson Veríssimo considerou ainda que a vitória do FC Porto no encontro desta quinta-feira foi justa, elogiando a entrada do Benfica na primeira meia hora de jogo. “Digo que a justiça está sempre no resultado: o Porto marcou 3 golos, nós marcámos 1. Temos que reconhecer que entrámos bem no jogo, fizemos 30 minutos de grande qualidade, com mais posse de bola e situações de perigo perto da baliza do Porto. Depois, o primeiro golo foi aos 34’, depois fizeram o 2-0 e a equipa perdeu alguns dos seus posicionamentos”, resumiu o técnico “encarnado”.