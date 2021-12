Oficial: Jorge Jesus sai do Benfica

A Benfica SAD anunciou que chegou a acordo para a rescisão do contrato de Jorge Jesus com o clube.

É oficial: Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. O divórcio foi oficializado nesta terça-feira, primeiro em comunicado, depois através de curtas declarações de ambos e sem direito a perguntas. Com a saída de Jesus, Nélson Veríssimo, até agora treinador da equipa B (que lidera a II Liga), irá assumir o comando técnico da equipa principal até ao final da temporada, tal como já havia feito em 2019-20, após a saída de Bruno Lage, sendo o seu primeiro jogo já na próxima quinta-feira, no Dragão, frente ao FC Porto.

Logo a seguir a seguir ao primeiro comunicado na CMVM, o Benfica lançou novo comunicado no seu site em que revelou que continuar a pagar o salário a Jorge Jesus e à sua equipa técnica até ao final da época ou quando tiver emprego noutro clube. “[O Benfica] cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional”, pode ler-se no comunicado.

Pouco depois dos comunicados, Rui Costa e Jorge Jesus apareceram na sala de imprensa para uma curta declaração de ambos e sem direito a perguntas. Primeiro falou o presidente dos “encarnados”, confirmando o “acordo para a rescisão de contrato com lealdade e seriedade”. “Trabalhámos arduamente para chegar ao final da época com os objectivos cumpridos, mas chegámos à conclusão de que era o melhor para ambas as partes”, reforçou o antigo médio.

Depois, falou Jesus, que foi tão curto e lacónico como Rui Costa. “Este projecto que abracei com muito coração chegou ao fim. Vim para o Benfica a pensar que sou uma solução e não um problema. Achei que esta decisão seria a melhor para ambas as partes. A minha vida vai continuar”, limitou-se a dizer o técnico.

Os “encarnados” tinham treino agendado para as 10h desta manhã, mas os jogadores abandonaram o complexo de treinos do Seixal, devendo a sessão de trabalho ter lugar durante a tarde. O clima de ruptura com o técnico ter-se-á agravado na sequência de um incidente que envolveu o médio Pizzi. O internacional português, um dos elementos com mais peso no plantel, terá sido afastado pelo técnico da sessão de trabalho (depois de ter mostrado descontentamento pela derrota no Dragão), contribuindo para algum mal-estar no plantel.