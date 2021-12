Cremilda Medina fecha 2021 com novo single recriando a morna Xandinha

Em Dezembro de 2020, a cantora cabo-verdiana Cremilda Medina lançou dois singles, Amá sem mede (letra e música de Morgadinho) e Recordai (letra e música de Teófilo Chantre), ambos a anunciarem o seu novo álbum, adiado devido à pandemia. Antes destes dois temas, já havia publicado um outro, a morna Tributo final, de Manuel D’Novas.

Agora, a fechar 2021, Cremilda lança mais um single, Xandinha, composição registada na SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) e na SCM (Sociedade Cabo-Verdiana de Música) em nome de Amândio Cabral, “mas que é dada na gíria popular como sendo a música de Amândio Cabral e a letra de Dante Mariano, onde este retrata o amor pelos Odjos de Xandinha.” “É uma morna muito bonita e ao mesmo tempo muito sentimental, daquelas que eu gosto de interpretar”, diz Cremilda Medina no texto que anuncia o single. “Não queria terminar o ano sem deixar uma prenda a todos aqueles que me têm acompanhado nesta caminhada, então surgiu a ideia de Xandinha, uma composição que fala do amor, de doçura e magia, que também combina com a época que estamos a viver…”

Nascida na ilha de São Vicente, em 18 de Março de 1991, Cremilda Medina lançou o seu primeiro álbum em Cabo Verde em 2017 (e em 2018 em Portugal). Chama-se Folclore e nele gravou mornas, mas também coladeras e até um fado, Sou criola, com letra de José Eduardo Agualusa, além de Sonho dum criola (de Morgadinho), Doce guerra (de Antero Simas), Um sonho cordode (de Paulino Vieira), Divôrce um’ ca ta sená (de Manuel D’Novas) ou Mata morte e Falta di força (ambos de Ti Goi).