Portugal com 28.659 novos casos de covid-19 (terceiro dia consecutivo com recorde de infecções)

Pelo terceiro dia consecutivo, Portugal atinge um novo máximo diário de casos de covid-19. O país tem 28.659 novas infecções e 16 mortes associadas à doença​, segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de quarta-feira.

No total, já se registaram 1.358.817 casos confirmados e 19.937 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Há mais 63 pessoas internadas, somando-se agora um total de 1034 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 144 estão em unidades de cuidados intensivos, menos do que no dia anterior.