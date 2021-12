Nesta última semana do ano, já está nos escaparates das livrarias uma nova edição do livro que deu o Prémio Máxima a Inês Pedrosa em 1997: o romance Nas Tuas Mãos. Bem como Quarenta e Três, de José Gardeazabal, menção honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro.