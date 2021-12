Alasca bate recorde de temperatura com 19,4 graus em Dezembro

A ilha de Kodiak, no Alasca, registou no domingo uma temperatura do ar de 19,4 graus, a mais elevada de Dezembro já registada no Alasca, disse o cientista Rick Thoman do Centro de Avaliação e Política Climática do Alasca à Reuters, citada num artigo do jornal britânico The Guardian.

“É absurdo”, afirmou o cientista, segundo o qual a implicação imediata está relacionada com um aumento de precipitação. Segundo Thoman, recentemente a zona de Fairbanks foi atingida pela mais violenta tempestade de Inverno de que há memória desde 1937.

O Alasca tem sido fustigado com tempestades de chuva e neve, num mês que é habitualmente seco e sem precipitação. Este cientista, que vive em Fairbanks, explicou que, normalmente, Dezembro é um mês seco no interior do Alasca porque o ar geralmente frio não consegue reter muita humidade.

Segundo Thoman, caiu tanta neve que, no domingo, desabou o telhado da única mercearia em Delta Junction, uma cidade localizada a 153 km de Fairbanks.

O cientista descreveu que os fortes nevões foram seguidos de forte precipitação, ficando as povoações cobertas de gelo, provocando cortes generalizados de energia e levando ao fecho de estradas e escritórios.

O Departamento de Transportes do Alasca também já alertou para o perigo das estradas devido à camada de gelo que se formou.

Fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, seca e subida do nível do mar, poderão ser mais frequentes devido ao aquecimento do planeta, têm alertado os cientistas.