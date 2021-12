Hospital de Vila Franca de Xira pode ter de esperar cinco anos por ampliação

O Hospital de Vila Franca de Xira, inaugurado em 2013, tem mais cerca de 60 camas de internamento do que o anterior edifício, mas percebeu-se desde logo nos primeiros anos de funcionamento que as 320 camas existentes continuam a ser manifestamente insuficientes para as necessidades dos 250 mil habitantes que serve. A ampliação do edifício parece ser a solução mais óbvia, a própria ministra Marta Temido já reconheceu isso mesmo, mas o processo ainda não avançou e pode demorar mais de 5 anos a concretizar-se.