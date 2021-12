BE diz que SNS só melhora se PS não tiver maioria absoluta

Como uma espécie de pontapé de saída da campanha eleitoral, a mensagem de Ano Novo de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, coloca o combate à corrupção no topo das prioridades do partido para 2022 e diz que “só rejeitando a maioria absoluta” do PS é que será possível “encontrar soluções para o Serviço Nacional de Saúde e para o salário”.