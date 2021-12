Jorge Jesus estará de saída do Benfica, na antevéspera do jogo com o FC Porto, a contar para o campeonato. A direcção do clube deverá reunir-se com o treinador nas próximas horas, sendo que Nelson Veríssimo, técnico da equipa B, poderá, ao que tudo indica, ser até a solução encontrada para comandar a equipa no clássico de quinta-feira.

Os “encarnados” tinham treino agendado para as 10h desta manhã, mas os jogadores já começaram a abandonar o complexo de treinos do Seixal, devendo a sessão de trabalho ter lugar durante a tarde.

De acordo com a imprensa desportiva, o clima de ruptura com o técnico ter-se-á agravado na sequência de um incidente que envolveu o médio Pizzi. O internacional português, um dos elementos com mais peso no plantel, terá sido afastado pelo técnico da sessão de trabalho (depois de ter mostrado descontentamento pela derrota no Dragão), contribuindo para algum mal-estar no plantel.

Para este ambiente de ruptura terão contribuído também as oscilações de resultados durante a época (nomeadamente as derrotas contundentes diante de Sporting e FC Porto, para a Taça de Portugal) e o facto de o técnico ter aceitado receber a comitiva do Flamengo que viajou para Portugal com a missão de contratar um treinador.

A confirmar-se a chamada de emergência de Nelson Veríssimo, será a segunda vez que o antigo central vai desempenhar esta função. Isto porque, no momento da saída de Bruno Lage, em Julho de 2020, a solução encontrada foi justamente a mesma.

O técnico de 44 anos, que lidera um Benfica B que é líder isolado da II Liga, estava no Norte do país para enfrentar o Feirense, em jogo da 16.ª jornada. Agora, deverá regressar à Luz de imediato para poder já orientar a sessão de treino que ficou adiada para a tarde.