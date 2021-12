Covid-19: Portugal tem mais de 233 mil pessoas em isolamento, uma subida de 45% face a 2020

Neste domingo, mais de 233 mil pessoas estavam em isolamento profiláctico em Portugal, uma subida de 45% face aos números registados há exactamente um ano. Em 2020, o boletim epidemiológico do dia 27 de Dezembro (que mostra as estatísticas do dia anterior) apontava 160.277 pessoas em isolamento, entre casos activos de infecção por covid-19 e contactos sob vigilância das autoridades de saúde. No boletim desta segunda-feira, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) informa que este número é agora de 233.283. Contas feitas, há mais 73.006 pessoas em isolamento do que no mesmo dia em 2020.