Há 50 bolsas de estudo para estudantes universitários de Engenharia e Tecnologia

Cada bolsa do programa lançado pela Huawei, em parceria com a associação DNS.pt, tem o valor de cinco mil euros. Candidaturas até 1 de Março.

Estão abertas as candidaturas para o programa de bolsas de estudo lançado pela Huawei. A empresa tecnológica, em parceria com a Associação DNS.PT (.PT), vai atribuir 50 bolsas, no montante global de 250 mil euros, destinadas a alunos do ensino superior das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

O programa de bolsas, que conta também com o apoio do INCoDe.2030, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade e do Portugal Digital, pretende “reconhecer e apoiar financeiramente 50 alunos de destacado mérito, tanto ao nível académico como pessoal”, bem como “capacitar uma nova geração de talentos nacionais com competências tecnológicas que vão ao encontro das ambições de transição digital do país”, explica Tony Li, director executivo da Huawei Portugal, citado na nota enviada ao P3.

Além de dar “oportunidade a vários estudantes portugueses de frequentar o ensino superior com melhores condições”, o propósito do programa passa “por invocar e potenciar a igualdade de género no sector e aumentar a participação das mulheres e raparigas no digital”, refere a presidente da associação DNS.PT e coordenadora-geral do programa INCoDe.2030, Luísa Ribeiro Lopes, também citada naquele comunicado. Por esse motivo, metade das bolsas serão atribuídas a mulheres.

Para se candidatarem, os interessados devem ter “nacionalidade portuguesa ou estrangeira com residência em Portugal há pelo menos dois anos” e “frequentar uma instituição de ensino superior em Portugal, no grau académico de licenciatura, mestrado, mestrado integrado ou doutoramento”. Para além disso, segundo o regulamento, podem candidatar-se jovens até aos 30 anos, com excepção do grau de doutoramento que contempla estudantes até aos 35 anos.

Cada bolsa tem o valor de cinco mil euros e é atribuída pelo período de um ano académico, desde o segundo semestre do ano lectivo 2021/2022 até ao primeiro semestre do ano lectivo seguinte. As candidaturas devem ser submetidas online até 1 de Março de 2022.