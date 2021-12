Covid-19: Governo da Madeira considera “inaceitável” número de crianças vacinadas na região

O Governo da Madeira considerou este domingo “inaceitável” que apenas 1190 crianças entre os 5 e os 11 anos tenham sido vacinadas contra a covid-19, num universo de 14.715, voltando a apelar aos pais para que vacinem os filhos. “Nós vacinámos, desde o dia 14 de Dezembro, apenas 1190 crianças, 8% das 14.715. Isto é inconcebível após dois anos de pandemia. E destas 1190 crianças, apenas 321 pertencentes aos grupos de risco, apenas 27%”, afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. “Não queiramos ser responsáveis por situações menos felizes nas nossas crianças, aqui na região. Temos de seguir as recomendações internacionais e também nacionais”, avisou.

Falando na conferência de imprensa semanal destinada a fazer o ponto de situação epidemiológico na Madeira, o governante sublinhou que “isto é inaceitável” se não houver “qualquer outro motivo para que a vacinação não possa ocorrer”. “Isto constitui um perigo para todos. A covid-19 é um problema de saúde pública”, reforçou, lamentando que os pais ainda não tenham aderido à vacinação das crianças com a rapidez que Pedro Ramos considera necessária.

O secretário regional da Saúde realçou que os benefícios da vacina contra a covid-19 nesta faixa etária “superam largamente os riscos” e deixou um apelo aos pais e aos pediatras. “Temos de vacinar mais. Mais uma vez apelo a todos os pais para vacinarem as suas crianças e aos pediatras para se associarem a este apelo”, declarou.

Pedro Ramos apontou também que “com a prevalência de casos de covid-19 nesta faixa etária, principalmente até aos 9 anos, é previsível a sua propagação em catadupa nas próximas semanas, pela época natalícia em si e pela variante Ómicron que é muito mais contagiosa que a variante delta”. “Estamos no Natal. Espero que a prenda que tenham dado aos vossos filhos tenha sido uma vacina. Está disponível, é gratuita, é segura, diminui a gravidade das infecções e diminui a mortalidade”, reiterou o responsável pela Saúde.

Os centros de vacinação, encerrados entre dia 24 de Dezembro e hoje, reabrem na segunda-feira. As autoridades regionais de saúde sinalizaram 14.715 crianças entre os 5 e os 11 anos, das quais cerca de 2000 têm patologias de risco.

Na conferência de imprensa de hoje, o secretário regional da Saúde adiantou também que, no Porto Santo, local onde foi detectado recentemente um surto de covid-19, o número de infecções continua a subir, registando actualmente 174 casos activos.

Na área da saúde há 34 casos de covid-19 activos, no sector social 16 e na Educação 180 casos de infecção activos neste momento, indicou Pedro Ramos. Segundo o governante, já foram realizados, nos 71 postos aderentes, mais de um milhão de testes rápidos antigénio no âmbito da testagem massiva gratuita, a ser levada a cabo no arquipélago.

Pedro Ramos desvalorizou, por outro lado, as estimativas do número de casos de covid-19 que possam ser registados em Janeiro, sublinhando que os números não podem ser comparados com os do ano passado, altura em que a maioria da população não estava vacinada. “O que interessa é saber quantos doentes estão internados, quantos estão nos cuidados intensivos”, referiu.

O secretário regional da Saúde avançou ainda que os casos de infecção estão a ser analisados e se houver “uma grande percentagem relacionada com um a determinada área da cidade do Funchal”, as autoridades decidirão, até quarta-feira, se é necessário proceder a algum encerramento.

Madeira regista 178 novos casos e passa a contabilizar 2021 activos

A Madeira sinalizou este domingo 178 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, passando a contabilizar 2021 casos de covid-19 activos, indicou a Direcção Regional da Saúde (DRS). O boletim epidemiológico diário divulgado pela DRS revela que, dos 178 novos casos, 17 são importados e 161 são de transmissão local, acrescentando que foram reportados mais 129 recuperados. A Madeira passa, assim, a contabilizar 2021 casos de covid-19 activos, dos quais 122 são importados e 1899 de transmissão local.

De acordo com a DRS, estão internadas 28 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça — nenhuma em cuidados intensivos — e 95 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes doentes em alojamento próprio. “No total, há 455 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem”, acrescenta. Estão também a ser acompanhados 343 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 42.981 viajantes com recurso à aplicação “Madeira Safe”.

A Madeira regista desde o início da pandemia 17.630 casos confirmados de covid-19, 15.480 recuperações e 129 óbitos associados à doença. As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).