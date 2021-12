Jerónimo de Sousa apela ao voto dos emigrantes

Secretário-geral do PCP salientou o trabalho desenvolvido pelo partido para dar resposta aos problemas dos portugueses residentes no estrangeiro.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu o apoio dos portugueses residentes no estrangeiro, apelando ao voto nas próximas legislativas.

Na mensagem de boas festas, divulgada em vídeo e texto, Jerónimo de Sousa apelou às comunidades portuguesas que se “juntem” à CDU. “Hoje, como sempre, estamos na primeira linha da luta por um futuro melhor, rejeitando os limites que nos querem impor e reafirmando que o nosso país pode e deve ser um país mais justo, mais desenvolvido e mais soberano. É nesse sentido e com esta forte convicção que hoje me dirijo a vós”, declarou.

“Com coragem, com confiança, que se juntem a nós, com o vosso apoio, a vossa iniciativa, o vosso voto, possamos construir os caminhos urgentes, inadiáveis, para um Portugal com futuro”, acrescentou.

Apesar de reconhecer que o PCP e a CDU (coligação eleitoral com o PEV) não têm nenhum deputado eleito pelos círculos da emigração, o líder dos comunistas salientou o trabalho desenvolvido pelo partido relacionado com as comunidades emigrantes.

“Do ensino da língua portuguesa à rede consular; da autonomia e capacitação do Conselho das Comunidades Portuguesas aos problemas relacionados com questões de dupla tributação; do apoio ao Movimento Associativo, aos tempos de resposta para tratar um qualquer documento. Em todos estes e outros casos, estivemos presentes com propostas e soluções”, referiu.

Jerónimo de Sousa recordou que, nas legislativas de 30 de Janeiro, os portugueses residentes no estrangeiro “vão ter a oportunidade de eleger deputados e optar entre eleger deputados verdadeiramente comprometidos com a defesa dos seus interesses e aspirações ou prosseguir com velhas opções que já mostraram nada resolver”.