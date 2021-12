Empresário do Norte não foi o primeiro a registar o capote e samarra alentejanos

Há mais empresários actuais a dizerem-se autores de roupas tradicionais portuguesas. Em Fevereiro de 2016, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registo do capote e samarra alentejanos a Maria Isabel Gomes da Silva, artesã em Estremoz. No entanto, como o registo não foi renovado no prazo legalmente previsto de cinco anos, a concessão de fabrico da indumentária tipicamente alentejana caducou, encontrando-se “actualmente em fase de eventual revalidação”, salientou o instituto.