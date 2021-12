Costa deseja boas festas aos militares em dois minutos

Dois minutos e sete segundos foi o tempo que o primeiro-ministro precisou para enviar a sua habitual mensagem de boas festas aos militares portugueses que estão deslocados em missões internacionais, mas também aos outros elementos das Forças Armadas e das Forças de Segurança. A mensagem deste ano foi gravada durante a recente visita que António Costa efectuou aos contingentes portugueses em missão na República Centro Africana, na passada segunda-feira, 20 de Dezembro.

“As nossas Forças Armadas são um elemento central da nossa identidade nacional e um elemento indispensável para a nossa defesa nacional. As nossas forças e serviços de segurança contribuem diariamente para que Portugal seja um dos países mais seguros do mundo”, começa por dizer o primeiro-ministro num vídeo divulgado na manhã desta quinta-feira. “A todos os elementos das nossas Forças Armadas e das nossas Forças de Segurança, nós devemos um gesto de gratidão permanente pelas missões que desempenham todos os dias, 365 das por ano, 24 horas por dia.”

Acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e por dezenas de militares, o chefe do Governo sublinha que “se há um momento particularmente relevante do trabalho das Forças Armadas e das Forças de Segurança, é o trabalho que desenvolvem no quadro das Forças Nacionais Destacadas, no âmbito da cooperação bilateral, em particular com os países de língua portuguesa, mas também no quadro da NATO, das Nações Unidas, no quadro da União Europeia. Em vários quadros multilaterais”. Para esses militares, o dia de Natal “é sempre um momento difícil de afastamento das suas famílias”, razão pela qual António Costa explica que tem procurado estar com as Forças Nacionais Destacadas “nesta época natalícia".

“Aqui, a partir da República Centro Africana, onde temos elementos das nossas Forças Armadas e das nossas Forças de Segurança, queria agradecer a todos aqueles que prestam serviço nas fileiras, um agradecimento profundo pelo trabalho que fazem”, diz o primeiro-ministro no vídeo em que agradece também “às suas famílias e aos seus amigos a disponibilidade que têm de os partilhar com o país para garantir” a defensa nacional e a segurança interna.

“Nesta época tão especial quero dedicar a todos um feliz Natal e um bom ano novo”, deseja Costa, ouvindo o seu desejo ser repetido, em coro, pelos militares.