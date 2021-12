Como fazer conversa à volta da mesa de Natal?

As conversas por Zoom vieram piorar a nossa leitura da linguagem corporal. Mas há dicas para manter uma boa conversa: a principal, não tenhas medo de dar sinais. E é provável que a pessoa com quem estás a falar não esteja entediada, ao contrário do que pensas.

A época festiva está à porta, e com ela vêm muitas oportunidades para conversas com estranhos, amigos e familiares, tanto confrangedoras como com significado; curtas ou longas; debaixo de um azevinho ou, uma vez que a Ómicron se difunde rapidamente, via Zoom. O problema é que os humanos nem sempre são bons a conversar.