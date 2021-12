Boas festas: com responsabilidade e amor

Depois de um ano tão duro, com medidas e limitações tão diversas, parece ainda mais difícil aceitar que estas festas sejam novamente atípicas, mas sim o mais seguras possíveis. Porém, necessárias.

Recordo-me, quando estava a analisar dados para a minha tese de doutoramento, sobre famílias com filhos adultos emigrados mas com figuras parentais a residir em Portugal, que havia, na generalidade, a necessidade de percepção de afecto dos emigrantes para com a sua família. Este afecto abria portas para o diálogo sobre valores comuns, experiências, conselhos de vida e, até, a inclusão de novas normas transculturais de como ver a família, o ambiente laboral, escolar/académico ou, por vezes, negociar estas informações.

Era, muitas vezes, a base para o entendimento, comunicação e cooperação que nem sempre existia quando estavam cá e, subitamente, ganhavam um “canal” vital para conversas corriqueiras, mas também profundas, bem como para a manutenção de várias formas de solidariedade (por exemplo: solidariedade não é só dar/receber suporte financeiro, é também evitar a solidão do outro perante vários desafios na vida).

Não podemos achar que é um processo sem “choque”. Naturalmente que, à excepção das situações de conflito e corte de relações, tudo isto exige negociação intrapessoal e interpessoal que pode ser dura para todos os envolvidos.

Dito isto, este tema está relacionado porquê?

Na impossibilidade geográfica, com a distância, o advento das novas tecnologias de comunicação e a crescente difusão dos dados de internet, penso que podemos todos aprender com os mecanismos usados por estas famílias-coragem que vivem entre países.

Ou seja: nunca devemos aumentar a solidão, nem o isolamento, nem o risco; mas sim, aumentar a segurança, adiando os abraços apertados em grande grupo, juntando mais pessoas em videochamadas/ consoadas “digitais” ou em chamadas para relembrar que estamos “ali”. Como bónus até ganhamos a possibilidade de reaver familiares e amigos com quem não tínhamos contacto há algum tempo.

Temos o dever de nos proteger e o direito de sermos protegidos, por isso é que estamos num continuum de desenvolvimento pessoal-social em que todos temos impacto uns nos outros. Não digo que anulemos todos os nossos planos pessoais, mas que possamos redefinir, comunicar, ouvir e agir responsavelmente nos reencontros com as pessoas que nos são mais queridas – por nós e por elas.