Numa véspera de Natal em Bali: Tati em Denpasar

Há dez anos, no dia 24 de Dezembro, eu estava em Denpasar, Bali, a caminho da ilha de Lombok. Alguém me havia falado numa missa do galo, que aconteceria mais cedo do que em celebrações cristãs noutras paragens: provavelmente às 22h. Não me souberam dizer onde. Para apurar o assunto, passei pela igreja de St. Joseph, no centro da cidade, a dois passos do Pura Jagatnatha, o mais importante templo hindu da cidade.